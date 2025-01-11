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11.01.2025 (08:00)

В ходе наступления подразделений группировки войск «Восток» артиллеристы наносят мощные удары по позициям ВСУ

В ходе активного наступления мотострелковых подразделений группировки войск «Восток» российские артиллеристы поражают живую силу, технику и укрепления ВСУ, нанося мощные удары осколочно-фугасными снарядами.

Решать не простые огневые задачи артиллеристам помогают расчёты беспилотной авиации. Опытные операторы с воздуха выявляют огневые позиции националистов и передают координаты на пункты управления артиллерии, а также ведут корректировку огня и объективный контроль поражения целей.

Ежедневно наши военнослужащие работают в сложных боевых условиях под воздействием вражеских БпЛА, но установленные на машины системы радиоэлектронной борьбы не дают противнику поразить цель при помощи FPV-дронов.

Артиллерия группировки войск «Восток» подавляет вражеские танки, минометы, бьёт по пехоте противника, чтобы облегчить работу нашим штурмовым группам на Южно-Донецком направлении.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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