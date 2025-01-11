11.01.2025 (07:30)

Торжественное награждение государственными наградами военнослужащих танкового полка группировки войск «Центр» состоялось в зоне проведения СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Торжественное награждение государственными наградами военнослужащих танкового полка группировки войск «Центр» состоялось в зоне проведения СВО

Торжественная церемония награждения военнослужащих танкового полка 90 гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» государственными наградами состоялась в одном из тыловых районов проведения специальной военной операции (СВО).

За мужество, отвагу и героизм в ходе выполнения боевых задач, заслуженные боевые награды военнослужащим вручил командир соединения гвардии полковник Александр Нилов. Личный состав подразделения был награжден медалями «За отвагу», «За спасение погибавших», а также ценными подарками и грамотами.

В завершение мероприятия командир дивизии поблагодарил военнослужащих за проделанную боевую работу и выразил слова признательности от командования группировки войск «Центр».

Сразу после награждения военнослужащие подразделений вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения поставленных задач.

В соответствии с указаниями Верховного Главнокомандующего ВС РФ государственные награды отличившимся участникам СВО вручаются непосредственно на передовой.

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