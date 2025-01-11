11.01.2025 (07:30)
Торжественное награждение государственными наградами военнослужащих танкового полка группировки войск «Центр» состоялось в зоне проведения СВО
Торжественная церемония награждения военнослужащих танкового полка 90 гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» государственными наградами состоялась в одном из тыловых районов проведения специальной военной операции (СВО).
За мужество, отвагу и героизм в ходе выполнения боевых задач, заслуженные боевые награды военнослужащим вручил командир соединения гвардии полковник Александр Нилов. Личный состав подразделения был награжден медалями «За отвагу», «За спасение погибавших», а также ценными подарками и грамотами.
В завершение мероприятия командир дивизии поблагодарил военнослужащих за проделанную боевую работу и выразил слова признательности от командования группировки войск «Центр».
Сразу после награждения военнослужащие подразделений вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения поставленных задач.
В соответствии с указаниями Верховного Главнокомандующего ВС РФ государственные награды отличившимся участникам СВО вручаются непосредственно на передовой.