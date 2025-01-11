11.01.2025 (07:00)

Расчет ЗРК «Стрела-10М» Новороссийских десантников уничтожил в небе над Запорожской областью более 30 беспилотников ВСУ в течение месяца



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчет ЗРК «Стрела-10М» Новороссийских десантников уничтожил в небе над Запорожской областью более 30 беспилотников ВСУ в течение месяца

Подразделения противовоздушной обороны Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» постоянно днём и ночью несут боевое дежурство по прикрытию подразделений от средств воздушного нападения и разведки противника.

На Ореховском направлении в Запорожской области подразделения артиллерии «крылатой пехоты» от ударов с воздуха прикрывают расчеты зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10М».

В ходе дежурства был обнаружен вражеский разведывательный беспилотник самолетного типа, который по воздуху приближался к нашим позициям артиллерии для ведения воздушной разведки наших позиций.

После обнаружения воздушных целей, командир передал расчету ЗРК «Стрела-10М» параметры цели для ее дальнейшего уничтожения. Расчет ЗРК за несколько минут выдвинулся на стартовую позицию и развернул пусковую установку.

Расчет ЗРК «Стрела-10М» произвел захват и поражение воздушной цели, не позволив вражеским БпЛА долететь до наших позиций.

Только за последний месяц на счету данного расчета ПВО российских десантников более тридцати сбитых различных украинских БпЛА.

На постоянном дежурстве у десантников-зенитчиков находится расчет МРУ-Б (модуль разведки и управления- батарейный) на базе БТР-МДМ «Ракушка». Данная система позволяет в круглосуточном режиме контролировать и обнаруживать летательные аппараты противника.

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