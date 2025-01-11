11.01.2025 (06:30)

Расчет БпЛА морской пехоты Северного флота обнаружил и уничтожил миномет противника на Каховском направлении в Херсонской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчет БпЛА морской пехоты Северного флота обнаружил и уничтожил миномет противника на Каховском направлении в Херсонской области

Расчет беспилотного летательного аппарата комплекса «Zala» морской пехоты Северного флота из состава группировки войск «Днепр» днем и ночью выполняют задачи по воздушной разведке, выявлению целей и корректировки ударов авиации и огня артиллерии, а также производят видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники противника.

В ходе очередного полета над правым берегом Днепра, оператор БпЛА обнаружил замаскированный миномет противника, который вел огонь. Выполнив доразведку, координаты были немедленно переданы на командный пункт, где было принято решение уничтожить барражирующим боеприпасом.

После запуска «Ланцет» преодолел линию боевого соприкосновения, проходящую по руслу реки. Профессионально управляя барражирующим боеприпасом, оператор подлетел к цели, осуществил ее захват и уничтожение.

Расчет БпЛА «Zala» зафиксировал точное поражение миномета. Подразделения БпЛА морской пехоты Северного флота уничтожили не один десяток орудий, реактивных систем залпового огня, установок ПВО и других видов боевой техники ВСУ как советского, так и западного производства.

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