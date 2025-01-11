11.01.2025 (05:30)

Снайперы отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Север» продолжают успешно выполнять боевые задачи в приграничном районе Курской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Снайперы отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Север» продолжают успешно выполнять боевые задачи в приграничном районе Курской области

Снайперы группировки войск «Север» в режиме «свободной охоты» скрытно уничтожают особо важные цели, живую силу противника, поддерживая боевую работу российских штурмовых, мотострелковых и танковых подразделений в приграничном районе Курской области.

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы снайперов отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Север».

После получения боевого задания снайперские пары выдвигаются в район выполнения задачи. Их целями являются живая сила, автомобили и лёгкая бронетехника.

В боевой работе военнослужащие снайперских подразделений используют различные снайперские винтовки.

Благодаря калибру штатного вооружения снайперы могут поражать цели, находящиеся даже за стенами зданий.

Военнослужащие работают парами, прикрывая друг друга. Особое внимание снайперы уделяют маскировке позиции и выстрела, так как, несмотря на сложный рельеф, минные заграждения и обстрелы со стороны противника, они работают на близких дистанциях. Для этого военнослужащие используют тепловизионные накидки и дульные тормозы-компенсаторы закрытого типа, которые рассеивают звук выстрела и гасят вспышку. Также снайперам помогают современные прицелы, которые позволяют повысить эффективность стрельбы в несколько раз за счет большего увеличения, измерения дальности до цели, точного дальномера.

Снайперы в ходе боевых действий включаются в состав боевого подразделения или работают самостоятельно на различном удалении от противника в зависимости от поставленных задач и используемой системы и оптики.

Самое сложное в работе – ожидание, когда цель приходится ждать несколько часов и даже суток.

Универсальность снайперов в ходе проведения СВО не раз была доказана. Они могут работать как свободные охотники, как разведчики, корректировщики, могут останавливать продвижение бронетехники и живой силы противника.

Также снайперы прикрывают расчеты станковых гранатометов АГС, ведущих беглый огонь по вражеским позициям, корректируемый и направляемый снайпером-наблюдателем.

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