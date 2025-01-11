11.01.2025 (06:00)

Военнослужащие группировки войск «Запад» с использованием БпЛА «Орлан-10» и барражирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожили боевую технику и артиллерийские орудия подразделений ВСУ в зоне проведения СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие группировки войск «Запад» с использованием БпЛА «Орлан-10» и барражирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожили боевую технику и артиллерийские орудия подразделений ВСУ в зоне проведения СВО

В зоне проведения специальной военной операции военнослужащие группировки войск «Запад» при выполнении боевые задач активно применяют различные разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты (БпЛА).

Расчеты БпЛА постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления координаты расположения военных объектов, командных и опорных пунктов, позиций, блиндажей, вооружения и боевой техники ВСУ.

Расчеты беспилотных летательных аппаратов комплексов «Орлан-10» группировки войск «Запад» на одном из направлений в зоне проведения СВО днем и ночью выполняют задачи по воздушной разведке, выявлению целей и корректировки ударов авиации и огня артиллерии, а также производят видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники противника.

В этот раз операторы дронов-разведчиков в ходе дежурства в воздухе выявили замаскированную 105 мм гаубицу «Melara» Мod 56 итальянского производства и передали координаты подразделению ударных беспилотников.

После чего расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» быстро поднял его в воздух и довел в район обнаружения вражеского орудия.

Точную наводку в цель оператора ударного БпЛА осуществляли расчеты разведывательного беспилотника. Благодаря системе автозахвата цели, «Ланцет» в условиях воздействия РЭБ противника достиг цели и уничтожил орудие ВСУ.

Операторы БпЛА «ZALA» подтвердили уничтожение цели и зафиксировали детонацию боекомплекта.

После выполнения боевой задачи группа без потерь вернулась в пункт временного развертывания.

Боевые дроны в зоне спецоперации просто незаменимы.

Ежедневно расчеты ударных БпЛА поражают несколько различных целей, включая скопления живой силы противника.

В подразделениях никаких проблем с поставками разведывательных и боевых беспилотных летательных аппаратов нет.

Опыт СВО показал и уже доказал, что БпЛА в умелых руках – эффективное средство разведки, подавления огневых точек, поражения складов с боеприпасами и укреплений противника. Помощники пехоты и разведки, «глаза» артиллерии. Их характеристики, как и тактику применения, бойцы продолжают совершенствовать прямо на передовой.

В работе расчётов беспилотной авиации крайне важны скрытность и мобильность. Все действия осуществляются в условиях лесного ландшафта, чтобы избежать обнаружения вражескими беспилотными летательными аппаратами.

Все специалисты расчетов БпЛА прошли обучение. Они могут управлять дронами, перепрограммировать, ремонтировать и собирать новые из различных деталей.

Операторы беспилотников на каждый выход с собой обязательно берут детекторы дронов, которые не только показывает появление объекта в небе, но и указывает на его модель. Модели своих коптеров знают наизусть, поэтому с лёгкостью отличают, чья «птичка» летает.

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