10.01.2025 (22:00)

В соединении связи общевойсковой армии ЦВО под Самарой провели День национальной кухни

В соединении связи общевойсковой армии Центрального военного округа провели День национальной кухни народов Кавказа. В столовой воинской части, дислоцированной в Самарской области, был организован праздничный обед.

Военнослужащие и гражданский персонал воссоздали национальный интерьер и колорит кавказского двора. Личный состав попробовал традиционные блюда национальной кухни под живое исполнение народных песен и танцев. Военнослужащие оценили вкус таких блюд как хинкали, говядина по-кавказски, осетинские пироги и соус дзадзыки.

Дни национальных кухонь проводятся один раз в неделю во всех соединениях и воинских частях Центрального военного округа. Их целью является сплочение воинского коллектива через изучение сходств и особенностей культур и традиций разных народов России.

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