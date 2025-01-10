10.01.2025 (21:30)

Стрельбу из артиллерийских орудий оттачивают военнослужащие ЦВО, впервые заключившие контракты о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ

Военнослужащие артиллерийских подразделений, впервые заключившие контракты о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ, оттачивают навыки ведения огня в ходе курса интенсивной боевой подготовки на полигоне в Кемеровской области.

Расчеты 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 отработали задачи ведения разведки, наведения орудий на цель и уничтожение объектов условного противника. Стрельба велась по мишеням, имитирующим бронированную технику и укрепленные районы условного противника на дальностях до 3000м. Контроль поражения целей и корректировку огня осуществляли расчеты беспилотных летательных аппаратов.

Также на полигоне военнослужащие изучают устройство средств связи, минно-взрывное дело, основы тактической медицины и др. Занятия по боевой подготовке проводят опытные инструкторы с учетом специфики и опыта проведения специальной военной операции, с применением различных средств имитации для создания условий, приближенных к боевым.

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