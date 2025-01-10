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10.01.2025 (21:00)

Военнослужащие мотострелкового соединения отработали вождение военной техники в зимних условиях

Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), расположенного в Кемеровской области, в рамках занятий по боевой подготовке отработали вождение по бездорожью в сложных погодных условиях, с элементами психологического воздействия.

На дистанции в 10 километров было подготовлено свыше 20 специальных препятствий, включая крутые подъемы и спуски с уклоном более 40 градусов, каменистое русло реки, проезд по бревенчатому мосту, а также рвы, имитирующие окопы и воронки от разрывов артиллерийских снарядов. Часть трассы проходила по лесу, где водителям и механикам-водителям пришлось огибать деревья, выполнять крутые повороты в условиях глубокого снега и снежных заносов. Для усиления психологического эффекта вдоль всей трассы в обочины лесной дороги были заложены имитационные средства: дымовые шашки, взрывпакеты и имитационные мины, которые детонировали при проезде техники.

К занятиям по вождению, которые прошли на полигоне в Кемеровской области, было привлечено более 20 военнослужащих.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Мотострелковые войска , Центральный военный округ , Боевая подготовка
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