10.01.2025 (20:30)

Военнослужащие 201-й военной базы отразили нападение условной ДРГ на российские военные объекты в Таджикистане

Военнослужащие подразделения антитеррора 201-й военной базы предотвратили нападение диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника на территорию российского соединения.

По замыслу тренировки вооруженная группа условного противника проникла через заградительные сооружения на территорию военной базы для подрыва складов с боеприпасами и хранилищ с топливом. Дежурная смена караульной службы, заметив условного противника, передала информацию о нападении на пункт управления и приступила к сдерживанию противника.

Военнослужащие подразделения антитеррора были подняты по тревоге. Под прикрытием экипажей БТР-82А личный состав выполнил задачи по блокированию и уничтожению вооруженной группы условного противника, предпринявшей попытки проникновения и подрыва складов и хранилищ с топливом. Кроме того, были задействованы расчеты беспилотных летательных аппаратов коптерного типа, которые провели разведку местности, а также оказали помощь в управлении группами захвата и огневого прикрытия.

В завершении тренировки, военнослужащие отработали отражение атак FPV-дронов условного противника. Экипаж автоматизированной станции помех комплекса «Борисоглебск-2» подавил сигналы управления беспилотников на подступах к территории, а расчеты зенитных установок ЗУ-23 на базе автомобилей УРАЛ уничтожили барражирующие беспилотники, летящие на различных высотах.

Тренировка проводилась в рамках занятий по противодействию терроризму. В практических действиях приняли участие до 60 военнослужащих, было задействовано около 10 единиц военной и специальной техники.

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