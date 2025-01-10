Военнослужащие дальней авиации провели контрольные занятия по противодействию БпЛА

10.01.2025 (20:00)

В Поволжье военнослужащие дальней авиации провели контрольные занятия по противодействию беспилотным летательным аппаратам (БпЛА) условного противника.

В ходе наблюдения за воздушным пространством военнослужащими был обнаружен БпЛА условного противника. Расчеты отработали вопросы обнаружения цели, оповещения дежурной смены и личного состава подразделения, подавления и уничтожения воздушной цели с использованием штатного вооружения.

После уничтожения цели, военнослужащие подразделения антитеррора выявили место запуска дрона и задержали оператора.

В завершении занятия бойцам напомнили технические характеристики беспилотных летательных аппратов, особенности их применения противником.

Личный состав расчётов успешно отработал норматив приведения в полную боевую готовность.

Контрольные занятия прошли в соответствии с планом боевой подготовки соединения.