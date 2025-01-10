10.01.2025 (19:00)

В Калининградской области состоялась тренировка по отражению нападения БПЛА на объекты Балтийского флота

На территории Калининградской области состоялась плановая тренировка с военнослужащими подразделений охраны военных объектов Балтийского флота. Основной целью мероприятия была отработка действий по отражению нападения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на объекты военной инфраструктуры.

В ходе тренировки сводные группы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) выполнили задачи по постановке помех с помощью перспективных средств радиоэлектронной борьбы, продемонстрировав высокий уровень подготовки и слаженности действий с группами огневого поражения.

На полигоне «Хмелевка» военнослужащие отработали стрельбу из зенитной спаренной 25-мм установки и 12,7-мм крупнокалиберного пулемёта «Утёс» по мишеням, имитирующих беспилотные летательные аппараты самолётного типа условного противника. В качестве мишеней были использованы осветительные артиллерийские снаряды, поставленные из самоходной гаубицы «Гвоздика».

Подобные тренировки позволяют не только улучшить навыки личного состава, но и организовать эффективное взаимодействие различных подразделений в условиях современных угроз, тем самым обеспечить защиту значимых объектов.

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