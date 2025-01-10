10.01.2025 (15:00)

Экипажи танков Т-80БМ группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач в зоне проведения СВО уничтожили опорный пункт, склад боеприпасов и живую силу ВСУ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипажи танков Т-80БМ группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач в зоне проведения СВО уничтожили опорный пункт, склад боеприпасов и живую силу ВСУ

Танкисты группировки войск «Запад» в зоне проведения специальной военной операции работают на переднем крае и оказывают поддержку мотострелковым и штурмовым подразделениям российских войск, нанося мощные огневые удары по противнику.

Огонь корректируют с помощью беспилотных летательных аппаратов, их камеры фиксируют попадания.

Танкистами практикуется стрельба с закрытых огневых позиций и прямой наводкой. Успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости.

В этот раз экипажи танков Т-80БМ группировки войск «Запад» на одном из направлений в зоне проведения СВО уничтожили опорный пункт, склад боеприпасов и живую силу ВСУ.

Выдвинувшиеся по боевой задаче экипажи танков Т-80БМ, используя складки местности, быстро прибыли на закрытые огневые позиции. Танкистам потребовалось минимум времени, чтобы произвести точные выстрелы по выявленным целям. После уничтожения целей, экипажи быстро покинули огневые позиции. Танкисты маскируют танки и заряжаются, чтобы быть в готовности снова выйти на точки и выполнить боевую задачу.

Команды на стрельбу поступают из командно-наблюдательного пункта. Здесь же, при необходимости, корректируют танковый огонь.

Корректировка стрельбы ведется в режиме реального времени. В этом помогают расчеты беспилотных летательных аппаратов. С закрытых огневых позиций основными целями для танков являются наблюдательные пункты, склады боеприпасов и скопление живой силы.

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