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10.01.2025 (14:30)

Расчеты самоходных гаубиц «Гвоздика» мотострелковой бригады группировки войск «Север» при выполнении огневых задач уничтожили боевую технику, артиллерийские орудия, пехоту ВСУ и сорвали подвоз боеприпасов в приграничном районе Курской области

Во взаимодействии с передовыми разведывательными группами и операторами беспилотных летательных аппаратов расчёты самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» группировки войск «Север» наносят точные удары по местам сосредоточения живой силы и боевой техники противника, опорным пунктам и наблюдательным постам ВСУ.

Огневое поражение ведется на дальностях нескольких десятков километров. Стрельба может производиться как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки.

В этот раз артиллеристы отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Север» группировки войск «Север» уничтожили боевую технику, артиллерийские орудия, пехоту ВСУ, а также сорвали подвоз боеприпасов в приграничном районе Курской области, взяв под огневой контроль основные пути снабжения противника.

Выдвинувшись на позиции и получив уточненные координаты нахождения противника, артиллеристы произвели выстрелы и точно поразили все цели.

После подтверждения ликвидации сил ВСУ, расчеты «Гвоздик» оперативно покинули огневые позиции и сменили места своей дислокации, не давая противнику себя обнаружить.

Наши бойцы ежедневно наносят огневое поражение пехоте противника.

Расчёты самоходных гаубиц 2С1 ведут огонь с закрытых огневых позиций, постоянно меняя место дислокации. Операторы разведывательных беспилотников круглые сутки ведут наблюдение за всеми путями подвоза снабжения малых мобильных групп ВСУ и передают координаты артиллеристам.

Благодаря точной корректировке и большому опыту расчётов, артиллеристы способны уничтожать технику ВСУ в движении и в подготовленных укрытиях.

Выявление целей и их поражение производится регулярно, для этого у военнослужащих есть все необходимое, в том числе постоянно пополняемый подразделениями материально-технического обеспечения боекомплект.

Одно из преимущества самоходной гаубицы «Гвоздика» в том, что у нее башня поворачивается на 360 градусов, и поэтому можно оперативно менять направление стрельбы.

Огонь с переднего края корректирует разведка. Наши беспилотники в небе круглые сутки. При поддержке артиллерии и тяжелой бронетехники наши штурмовые группы постепенно продвигаются в глубину обороны ВСУ, выдавливая противника всё дальше.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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