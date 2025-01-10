10.01.2025 (14:30)
Расчеты самоходных гаубиц «Гвоздика» мотострелковой бригады группировки войск «Север» при выполнении огневых задач уничтожили боевую технику, артиллерийские орудия, пехоту ВСУ и сорвали подвоз боеприпасов в приграничном районе Курской области
Во взаимодействии с передовыми разведывательными группами и операторами беспилотных летательных аппаратов расчёты самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» группировки войск «Север» наносят точные удары по местам сосредоточения живой силы и боевой техники противника, опорным пунктам и наблюдательным постам ВСУ.
Огневое поражение ведется на дальностях нескольких десятков километров. Стрельба может производиться как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки.
В этот раз артиллеристы отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Север» группировки войск «Север» уничтожили боевую технику, артиллерийские орудия, пехоту ВСУ, а также сорвали подвоз боеприпасов в приграничном районе Курской области, взяв под огневой контроль основные пути снабжения противника.
Выдвинувшись на позиции и получив уточненные координаты нахождения противника, артиллеристы произвели выстрелы и точно поразили все цели.
После подтверждения ликвидации сил ВСУ, расчеты «Гвоздик» оперативно покинули огневые позиции и сменили места своей дислокации, не давая противнику себя обнаружить.
Наши бойцы ежедневно наносят огневое поражение пехоте противника.
Расчёты самоходных гаубиц 2С1 ведут огонь с закрытых огневых позиций, постоянно меняя место дислокации. Операторы разведывательных беспилотников круглые сутки ведут наблюдение за всеми путями подвоза снабжения малых мобильных групп ВСУ и передают координаты артиллеристам.
Благодаря точной корректировке и большому опыту расчётов, артиллеристы способны уничтожать технику ВСУ в движении и в подготовленных укрытиях.
Выявление целей и их поражение производится регулярно, для этого у военнослужащих есть все необходимое, в том числе постоянно пополняемый подразделениями материально-технического обеспечения боекомплект.
Одно из преимущества самоходной гаубицы «Гвоздика» в том, что у нее башня поворачивается на 360 градусов, и поэтому можно оперативно менять направление стрельбы.
Огонь с переднего края корректирует разведка. Наши беспилотники в небе круглые сутки. При поддержке артиллерии и тяжелой бронетехники наши штурмовые группы постепенно продвигаются в глубину обороны ВСУ, выдавливая противника всё дальше.