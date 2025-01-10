10.01.2025 (14:30)

Расчеты самоходных гаубиц «Гвоздика» мотострелковой бригады группировки войск «Север» при выполнении огневых задач уничтожили боевую технику, артиллерийские орудия, пехоту ВСУ и сорвали подвоз боеприпасов в приграничном районе Курской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты самоходных гаубиц «Гвоздика» мотострелковой бригады группировки войск «Север» при выполнении огневых задач уничтожили боевую технику, артиллерийские орудия, пехоту ВСУ и сорвали подвоз боеприпасов в приграничном районе Курской области

Во взаимодействии с передовыми разведывательными группами и операторами беспилотных летательных аппаратов расчёты самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» группировки войск «Север» наносят точные удары по местам сосредоточения живой силы и боевой техники противника, опорным пунктам и наблюдательным постам ВСУ.

Огневое поражение ведется на дальностях нескольких десятков километров. Стрельба может производиться как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки.

В этот раз артиллеристы отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Север» группировки войск «Север» уничтожили боевую технику, артиллерийские орудия, пехоту ВСУ, а также сорвали подвоз боеприпасов в приграничном районе Курской области, взяв под огневой контроль основные пути снабжения противника.

Выдвинувшись на позиции и получив уточненные координаты нахождения противника, артиллеристы произвели выстрелы и точно поразили все цели.

После подтверждения ликвидации сил ВСУ, расчеты «Гвоздик» оперативно покинули огневые позиции и сменили места своей дислокации, не давая противнику себя обнаружить.

Наши бойцы ежедневно наносят огневое поражение пехоте противника.

Расчёты самоходных гаубиц 2С1 ведут огонь с закрытых огневых позиций, постоянно меняя место дислокации. Операторы разведывательных беспилотников круглые сутки ведут наблюдение за всеми путями подвоза снабжения малых мобильных групп ВСУ и передают координаты артиллеристам.

Благодаря точной корректировке и большому опыту расчётов, артиллеристы способны уничтожать технику ВСУ в движении и в подготовленных укрытиях.

Выявление целей и их поражение производится регулярно, для этого у военнослужащих есть все необходимое, в том числе постоянно пополняемый подразделениями материально-технического обеспечения боекомплект.

Одно из преимущества самоходной гаубицы «Гвоздика» в том, что у нее башня поворачивается на 360 градусов, и поэтому можно оперативно менять направление стрельбы.

Огонь с переднего края корректирует разведка. Наши беспилотники в небе круглые сутки. При поддержке артиллерии и тяжелой бронетехники наши штурмовые группы постепенно продвигаются в глубину обороны ВСУ, выдавливая противника всё дальше.

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