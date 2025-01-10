10.01.2025 (18:30)

На Балтийском флоте завершается этап одиночной подготовки военнослужащих

Более трех тысяч военнослужащих соединений и воинских частей Балтийского флота завершает плановый этап одиночной подготовки в зимнем периоде обучения.

Этап одиночной подготовки военнослужащих включает в себя как изучение теоретических основ тактики, вооружения и военной техники, общевоинских уставов ВС РФ, так и выполнение нормативов по огневой и строевой подготовкам, радиационной, химической и биологической защите, вождению боевых машин.

Кроме того, в ходе проведения этапа одиночной подготовки прошли сборы с военнослужащими разведывательных и инженерных подразделений, специалистами РЭБ, РХБЗ, связи и другими.

В ходе этапа одиночной подготовки проведено более 100 тактических и тактико-строевых занятий, огневых тренировок и занятий по вождению боевых машин.

В ближайшее время военнослужащие приступят к боевой подготовке в составе отделений, расчётов и экипажей.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице