10.01.2025 (18:30)
На Балтийском флоте завершается этап одиночной подготовки военнослужащих
Более трех тысяч военнослужащих соединений и воинских частей Балтийского флота завершает плановый этап одиночной подготовки в зимнем периоде обучения.
Этап одиночной подготовки военнослужащих включает в себя как изучение теоретических основ тактики, вооружения и военной техники, общевоинских уставов ВС РФ, так и выполнение нормативов по огневой и строевой подготовкам, радиационной, химической и биологической защите, вождению боевых машин.
Кроме того, в ходе проведения этапа одиночной подготовки прошли сборы с военнослужащими разведывательных и инженерных подразделений, специалистами РЭБ, РХБЗ, связи и другими.
В ходе этапа одиночной подготовки проведено более 100 тактических и тактико-строевых занятий, огневых тренировок и занятий по вождению боевых машин.
В ближайшее время военнослужащие приступят к боевой подготовке в составе отделений, расчётов и экипажей.