10.01.2025 (18:00)

Экипажи самолётов Ил-38 отработали противолодочные задачи над акваторией Баренцева моря

Летчики смешанного авиационного полка Северного флота на самолётах Ил-38 выполнили учебно-тренировочные полеты над акваторией Баренцева моря.

Летчики отработали тактические приемы поиска и слежения за подводными лодками с применением радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения подводных целей.

Вместе с выполнением боевых упражнений, экипажи противолодочных самолётов совершенствовали лётные навыки в сложных метеорологических условиях, а также отрабатывали технику пилотирования по приборам и прохождение заданного курса над безориентирной местностью.

Полеты проходили с аэродрома базирования авиаполка в Мурманской области. Выполнению полетов противолодочной авиации предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач летной подготовки.

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