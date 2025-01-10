10.01.2025 (18:00)
Экипажи самолётов Ил-38 отработали противолодочные задачи над акваторией Баренцева моря
Летчики смешанного авиационного полка Северного флота на самолётах Ил-38 выполнили учебно-тренировочные полеты над акваторией Баренцева моря.
Летчики отработали тактические приемы поиска и слежения за подводными лодками с применением радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения подводных целей.
Вместе с выполнением боевых упражнений, экипажи противолодочных самолётов совершенствовали лётные навыки в сложных метеорологических условиях, а также отрабатывали технику пилотирования по приборам и прохождение заданного курса над безориентирной местностью.
Полеты проходили с аэродрома базирования авиаполка в Мурманской области. Выполнению полетов противолодочной авиации предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач летной подготовки.