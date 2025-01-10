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10.01.2025 (13:30)

В подразделениях противовоздушной обороны прошла Всероссийская акция «Движение первых»

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В рамках Всероссийской акции Движения Первых юные Дед Мороз и Снегурочка поздравили военнослужащих объединения противовоздушной обороны с наступившим Новым годом и Рождеством.

Для военнослужащих, несущих боевое дежурство, дети-участники акции «Движение первых» подарили подарки, сделанные своими руками. Дети в костюмах деда мороза и снегурочки поблагодарили военнослужащих и принесли праздничное настроение защитникам неба страны.

Детям была проведена экскурсия в одном из подразделений ПВО. Их провели по местам несения боевого дежурства, показали новейшую технику и подарили маленьким гостям сладкие подарки.

Акция проходит ежегодно по всей стране и нацелена на военно-патриотическое воспитание молодежи и развитие высоких моральных ценностей населения страны.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
ПВО , Праздники , Воздушно-космические силы (ВКС)
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