10.01.2025 (17:30)

Связисты ЦВО на Урале организовали работу закрытых каналов связи

Военнослужащие подразделения связи мотострелкового соединения Центрального военного округа создали бесперебойную связь по закрытым каналам в ходе тренировки на Урале.

Военные связисты выполнили нормативы по организации бесперебойной связи для управления войсками. В ходе мероприятия военнослужащими были отработаны навыки по развёртыванию полевых подвижных пунктов управления (ППУ), а также проверка работы коммуникационного оборудования, защищённой телефонии, радиорелейных и спутниковых каналов управления. Помимо этого, связисты отработали комплекс задач по оборудованию и маскировке позиций, развёртыванию передвижных станций связи.

Всего в мероприятиях боевой подготовки принимали участие более 50 военнослужащих войск связи ЦВО, было задействовано более 10 единиц специальной военной техники таких как Р-419 Л1, Р-187 «Азарт» и Р-448 «Аурига».

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