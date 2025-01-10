10.01.2025 (17:00)

Военнослужащие ЦВО отразили нападение условного противника на военные объекты в Челябинской области

Военнослужащие подразделения противодействия терроризму гвардейского танкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), в ходе тренировки, отразили нападение условного противника на военные объекты в Челябинской области.

Дежурной смене поступил сигнал о приближающейся к контрольно-пропускному пункту (КПП) группе вооружённых лиц с целью проникновения на территорию режимного объекта. Незамедлительно при силовой поддержке БТР-82а на место выдвинулась группа антитеррора. По прибытии военнослужащие заняли оборону, окружили «противника» и затем ликвидировали его.

Сапёры обследовали территорию на предмет минирования, найденные самодельные взрывные устройства, были извлечены и уничтожены безопасным способом. Санинструкторы отработали порядок действий по оказанию первой помощи и организации ликвидации условно раненного военнослужащего в медицинское учреждение. Отдельное внимание было уделено умению военнослужащими оказывать самопомощь при помощи штатных и подручных средств.

Антитеррористическая защищённость военных объектов является одним из важнейших направлений боевой подготовки личного состава ЦВО. На регулярной основе в соединениях и воинских частях проходят занятия и тренировки по противодействию терроризму. Для отработки действий в условиях максимально приближённых к реальным используются различные средства имитации: дымовые шашки, взрывпакеты, стрельба холостыми патронами. Акцент, во время процесса совершенствования навыков, делается на слаженности, оперативности действий военнослужащих и достижении результата с минимальными возможными потерями.

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