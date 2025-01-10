10.01.2025 (16:00)

Юнармейцы Республики Татарстан оказали помощь семьям военнослужащих – участников СВО

Участники юнармейского движения Республики Татарстан оказали помощь семьям военнослужащих, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Инициативу проявили учащиеся школ Сармановского и Сабинского муниципальных районов республики.

Юнармейцы при поддержке педагогов связались с близкими военнослужащих, уточнили необходима ли помощь и затем прибыли к местам проживания родителей защитников Отечества. Дети расчистили, прилегающие к домам дорожки от снега, нарубили и натаскали в дровяник дров.

С начала проведения СВО участники юнармейского движения регулярно оказывают помощь военнослужащим. Школьники принимают участие в благотворительных акциях по изготовлению окопных свечей, средств снижения видимости, пишут письма со словами поддержки и благодарности, а также посещают с концертами военные госпитали, где проходят лечение и реабилитацию военнослужащие. Помощь ребята оказывают при поддержке педагогов-наставников, командиров юнармейских отрядов и представителей военно-политического управления Центрального военного округа.

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