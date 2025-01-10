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10.01.2025 (15:30)

Юнармейцы Ростова-на-Дону провели мастер-класс для школьников

В дни зимних каникул воспитанники ВВПОД «Юнармия» Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону провели мастер-класс для обучающихся МАОУ «Гимназия 34».

Юнармейцы продемонстрировали комплексно-силовые упражнения, порядок разборки-сборки макета автомата «Калашникова» и снаряжение учебными патронами магазина к нему.

Помимо этого, юные защитники Отечества показали, как надевать противогаз и оказывать доврачебную помощь условному пострадавшему. Школьники с интересом общались с юнармейцами и задавали вопросы о военной подготовке и деятельности юнармейцев.

Воспитанники ВВПОД «Юнармия» из Ростовской области регулярно проводят подобные мастер-классы для учащихся образовательных учреждений региона.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Юнармия
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