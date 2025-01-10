10.01.2025 (14:00)

Экипаж вертолёта Ка-27ПС Тихоокеанского флота провёл тренировку по поиску и уничтожению условных диверсантов в Приморском крае

Экипаж вертолёта Ка-27ПС морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) провёл тренировку по охране и обороне пунктов базирования кораблей флота в Приморском крае.

По замыслу учения диверсионно-разведывательная группа условного противника произвела высадку в прибрежной морской зоне с целью проведения диверсии на одном из объектов флота.

В предполагаемый район нахождения диверсионной группы был направлен вертолёт Ка-27ПС для выявления «нарушителей» и передачи их местонахождения группе патрулирования отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) ТОФ.

В ходе проведённого поиска экипажем вертолёта была обнаружена «вражеская» диверсионная группа и место ее дислокации. Бойцы спецподразделения ПДСС с борта вертолета, используя стрелковое вооружение нейтрализовали условных диверсантов в ходе учебного боя.

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