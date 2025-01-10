10.01.2025 (13:00)

Войска ВВО получили свыше тысячи новых образцов вооружения и военной техники в 2024 году

Свыше тысячи единиц вооружения, военной и специальной техники поступило на вооружение войск Восточного военного округа (ВВО) в 2024 году.

В соединения и части ВВО поступило свыше тысячи новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники различной номенклатуры. Поставка техники позволила усилить мотострелковые, танковые, артиллерийские формирования, подразделения радиационной, химической и биологической защиты, материального обеспечения.

В числе поставленного вооружения модернизированные танки Т-72Б3М, тяжелые огнеметные системы ТОС-2 «Тосочка», боевые машины пехоты различных модификаций, реактивные системы залпового огня «Торнадо-С», имеющие новые дальнобойные управляемые ракеты, бронированная автомобильная техника для подразделений материально-технического обеспечения и другие образцы.

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