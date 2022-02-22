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22.02.2022 (13:55)

В преддверии Дня защитника Отечества семьи военнослужащих космодрома Плесецк получили новые служебные квартиры

Сегодня более 70 семей военнослужащих в торжественной обстановке получили ключи от новых служебных квартир в 12-этажном жилом доме, построенном специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России для военнослужащих Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области.

Квартиры сдаются с чистовой отделкой. На территории дома детская игровая площадка, пешеходные дорожки и автомобильная парковка. Здание построено военными строителями с учетом климатических особенностей сурового климата региона.

Многоквартирный дом передан в эксплуатацию и оперативное управление ФГАУ «Росжилкомплекс» Минобороны России – специализированная организация МО РФ, осуществляющая весь спектр работ по распоряжению ведомственным жилищным фондом – от обеспечения служебными жилыми помещениями до проведения благоустройства и содержания жилых зон на территории военных городков. Ранее данные функции были распределены между центральными органами военного управления и организациями.

Создание новых социальных объектов на космодроме Плесецк ведется в рамках федеральной целевой программы «Развитие космодромов на период 2017 – 2025 годов», которая предусматривает строительство в городе Мирном нового жилого микрорайона, реконструкцию и строительство культурно-досуговых и спортивных сооружений.

В микрорайоне для военнослужащих уже сдано шесть жилых домов. Ведется активное строительство нового гарнизонного военного госпиталя.

В современном лечебном учреждении будут созданы все условия для оказания высокотехнологичной медицинской помощи военнослужащим и гражданскому населению региона.

Сдан и функционирует современный ледовый дворец, в котором занимаются спортом как военнослужащие гарнизона, так и жители города.

Также военные строители продолжают создание спортивно-оздоровительного комплекса с бассейнами и спортивными залами в городе Мирном.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Плесецк , Жилье
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