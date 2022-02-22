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22.02.2022 (15:00)

В Новосибирской области состоялась церемония приема школьников в ряды Юнармии

В преддверии Дня защитника Отечества в городе Искитиме Новосибирской области учащиеся общеобразовательной школы № 9 пополнили ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Торжественная церемония состоялась в актовом зале, где ребята дали торжественную клятву на верность Отечеству и всему юнармейскому братству. Новобранцев с новым статусом поздравил начальник штаба местного отделения Юнармии Олег Огибалов, который пожелал ребятам с гордостью нести звание юнармейца и вручили им значки и удостоверения.

Кроме того, в церемонии принял участие военный комиссар города Искитима Павел Дурандин. Он поздравил ребят с важным событием в жизни и рассказал о профессии офицера, о мероприятиях проводимых военным комиссариатом совместно с организацией ветеранов Вооруженных Сил России в рамках акции Министерства обороны Российской Федерации «Есть такая профессия Родину защищать». А также рассказал о поступлении в военную академию связи и в военную медицинскую академию города Санкт-Петербурга.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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