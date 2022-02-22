22.02.2022 (14:45)

Офицеры Военной академии Генерального штаба ВС РФ провели уроки мужества для старшеклассников московских школ

Накануне 23 Февраля офицеры Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации провели уроки мужества для старшеклассников московских школ. Слушатели академии, офицеры научных и образовательных подразделений, а также представители первичной профсоюзной организации рассказали подшефным об истории и традициях празднования Дня защитника Отечества.

«Офицеры академии блестяще провели занятия в рамках патриотического воспитания молодежи», — отметил заслуженный учитель школы Российской Федерации, лауреат премии правительства РФ в области образования, директор школы №109 Евгений Ямбург. Он уточнил, что традиция таких выступлений насчитывает четверть века. «За эти годы многие из наших выпускников поступили в военные вузы и в настоящее время с честью выполняют свой долг перед Родиной», — подчеркнул Евгений Ямбург.

Справочно:

Военная академия Генерального штаба ВС РФ — одно из старейших военно-учебных заведений, в котором обучаются генералы, адмиралы и старшие офицеры Вооруженных Сил, других министерств и ведомств, иностранных армий, ведутся научные исследования, направленные на повышение обороноспособности государства. Многие выпускники занимали и продолжают занимать ответственные должности на государственной службе, в Министерстве обороны, Генеральном штабе Вооруженных Сил и в других силовых структурах Российской Федерации.

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