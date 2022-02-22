22.02.2022 (14:30)

Экскурсию для детей провели специалисты РХБЗ ЦВО в преддверии Дня защитника Отечества в Алтайском крае

В преддверии Дня защитника Отечества воспитанники краевого государственного бюджетного учреждения «Топчихинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» посетили с экскурсией подразделение радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Центрального военного округа (ЦВО) в Алтайском крае.

Мероприятие началось с проведения экскурсии по военному полигону, где воспитанники ознакомились с принципами работы основных систем разведывательных химических машин РХМ-4, созданных на базе бронетранспортёра БТР-80, и авторазливочных станций АРС-14КМ. Особым событием для ребят стала возможность прокатиться на бронетранспортерах РХМ-4 по полигону и почувствовать себя командиром боевой машины.

«На данный полигон специалистов войск РХБЗ были приглашены дети из соседнего детского дома. Ребятам были показаны современные образцы вооружения и специальной техники войск радиационной, химической и биологической защиты. Дети были очень довольны», - рассказал командир роты радиационной, химической и биологической разведки старший лейтенант Алексей Филипов.

В завершение мероприятия военнослужащие накормили ребят армейской кашей, приготовленной в полевых условиях, и напоили сладким горячим чаем, а также сфотографировались с ребятами на память.

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