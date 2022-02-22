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22.02.2022 (14:15)

Мотострелки ЦВО совместно с артиллерией уничтожили мобильные минометные расчеты условного противника

На учении в Самарской области мотострелки Центрального военного округа (ЦВО) при поддержке артиллерийских подразделений уничтожили мобильные минометные расчеты условного противника.

По замыслу мероприятия военнослужащие провели воздушную разведку местности с помощью беспилотников «Орлан» и обнаружили несколько десятков мобильных групп условного противника, оборудованных минометами. Мотострелки организовали огневые засады на маршрутах их выдвижения и передали их координаты на артиллерийские батареи. Артиллеристы огнем из буксируемых гаубиц Д-30 нанесли удар по группам условного противника, сменяющим огневые позиции. В свою очередь мотострелковые подразделения, применяя АК-74, пулеметы «Печенег», РПГ-7В, довершили их уничтожение.

В учении приняли участие более 700 военнослужащих и было задействовано около 100 единиц специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Боевая подготовка
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