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22.02.2022 (14:00)

В Самаре представители военного комиссариата ЦВО и юнармейцы поздравили фронтовика с наступающим Днем защитника Отечества

В Самаре представители военного комиссариата Центрального военного округа и юнармейцы региона поздравили ветерана Великой Отечественной войны, кавалера Ордена Красной звезды Сергея Алехина с наступающим Днем защитника Отечества.

В торжественной обстановке, участнику Сталинградской битвы Алехину Сергею Сергеевичу вручила цветы, ценный подарок и пожелала крепкого здоровья военный комиссар Промышленного района Елена Черникова. Во дворе дома юнармейцы отряда «Хранители Памяти» развернули поздравительный баннер, спели песни под гитару. Также с песней выступил известный в Самаре исполнитель казак Павел Коровин.

Сергей Сергеевич Алехин в 15 лет ушёл на фронт. Участник Сталинградской битвы. В ходе боев проявил себя, как смелый и инициативный военнослужащий, за что был награжден орденом Красной Звезды. Однако дойти до Берлина красноармеец Алехин не смог, так как был тяжело ранен под Ростовом-на-Дону.

После излечения в госпитале, Сергей Сергеевич был отправлен на учебу в мореходное училище. После Великой Отечественной войны проходил службу на флоте и в ракетных войсках. В настоящее время полковник в отставке Сергей Сергеевич Алехин проживает в Самаре.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Юнармия
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