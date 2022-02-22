22.02.2022 (13:45)

У Кремлевской стены состоялось памятное мероприятие, посвященное Маршалу Советского Союза Леониду Говорову

Накануне Дня защитника Отечества у Кремлевской стены состоялась торжественно-мемориальное мероприятие и церемония возложения цветов к урне с прахом Героя Советского Союза Леонида Говорова.

Мероприятие посвящено 125-летию со дня рождения Леонида Говорова, выдающегося полководца, Маршала Советского Союза, Героя Советского Союза и Кавалера ордена «Победа», первого главнокомандующего войсками ПВО страны – заместителя министра обороны СССР.

В нем приняли участие командующий войсками противоракетной и противовоздушной обороны – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Демин, заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по военно-политической работе генерал-лейтенант Александр Максимцев, родственники Маршала Советского Союза Леонида Говорова, ветераны Межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов Войск ПВО», юнармейцы ЦВПВ ВКС (при ЦОК ВКС), сотрудники Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил, президент Фонда памяти полководцев Победы Наталья Конева и военнослужащие первой армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения Воздушно-космических сил.

«Без знания славных и трагических страниц истории нашего Отечества не может быть сегодня патриотического воспитания граждан Российской Федерации. Чем больше мы чтим память наших великих предков, тем сплоченнее и сильнее становится российское общество», - отметил в своем выступлении командующий войсками противоракетной и противовоздушной обороны – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Демин.

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