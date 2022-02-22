22.02.2022 (13:30)

С военнослужащими ЮВО в Новочеркасске провели тренировку по боевой мобилизационной готовности



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В Новочеркасске с военнослужащими Южного военного округа (ЮВО) провели тренировку по боевой мобилизационной готовности.

Личный состав отработал прибытие на пункт предварительного сбора граждан, пребывающих в запасе, регистрацию в отделении явки, формирование команды из числа граждан, имеющих мобилизационные предписания, обеспечение необходимым имуществом, убытие команды в расположение воинской части ЮВО.

Всего в практическом занятии было задействовано около 100 человек.

«По результатам тренировки сделаны выводы, что пункт приема граждан из запаса к работе готов», – сообщил по завершению тренировки заместитель командира части по военно-политической работе Александр Смирнов.

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