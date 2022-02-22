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22.02.2022 (13:15)

На Каспийской флотилии завершилась ревакцинация военнослужащих по призыву от новой коронавирусной инфекции

На Каспийской флотилии военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, завершили ревакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

Перед процедурой специалисты медицинской службы информируют ревакцинируемых о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека, а также проводят обязательный медицинский осмотр с измерением температуры тела, сатурации, кровеносного давления. Кроме того, осуществляется тестирование на наличие антител к COVID-19.

Ревакцинация проводится на добровольной основе и после подписания согласия на введение компонентов препарата. После процедуры военнослужащие в течение получаса находятся под контролем врачей.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Военная служба по призыву , Южный военный округ , COVID-19
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