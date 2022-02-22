22.02.2022 (13:00)

На военной базе ЮВО в Армении проводится отборочный этап конкурса АрМИ-2022 «Страж порядка»

На военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Армении проводится отборочный этап конкурса профессионального мастерства военнослужащих подразделений военной полиции «Страж порядка» Армейских международных игр 2022 года (АрМИ-2022).

В состязаниях принимают участие представители подразделения военной полиции и военной автоинспекции гарнизона.

Военные полицейские выполняют нормативы по метанию гранаты, упражнения стрельб из автомата Калашникова АК-74, надеванию средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения, переноске раненого.

Также комиссия судей оценивает у участников навыки ремонта автомобиля, приемы рукопашного боя, оказание первой медицинской помощи.

Соревновательная программа для автомобильных инспекторов включает фигурное вождение на патрульном автомобиле, быстрый заезд и выезд из бокса, а также элементы технической подготовки.

Ранее на высокогорном полигоне Камхуд с военнослужащими были проведены подготовительные занятия, а комиссия, состоящая из командования и военнослужащих, принимавших участие в состязаниях, определила состав команд отборочного этапа.

По итогам состязаний будут определены лучшие военные полицейские соединения, которые отправятся защищать честь военной полиции российской базы на окружном этапе конкурса, на территории одного из соединений ЮВО.

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