22.02.2022 (12:30)

В Дагестане подводный спецназ Каспийской флотилии уничтожил условных диверсантов в пункте базирования

В Дагестане в рамках планового учения военнослужащие специального отряда по борьбе с подводно-диверсионными силами и средствами (ПДСС) Каспийской флотилии уничтожили диверсантов условного противника. Учение состоялось в акватории Каспийского моря возле пункта базирования кораблей флотилии.

Экипаж противодиверсионного катера «Юнармеец Дагестана» типа «Грачонок», оснащенного современной гидроакустической станцией, обнаружил условную диверсионно-разведывательную группу. После этого подразделение отряда по борьбе с ПДСС уничтожило условного противника.

Учения были осложнены тем, что отряд по борьбе с ПДСС должен был находиться на расстоянии от 150-200 м от береговой линии, а легководолазам в роли диверсантов было разрешено применять любую тактику под водой.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице