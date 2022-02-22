22.02.2022 (12:15)

Праздничные салюты в День защитника Отечества пройдут в 10 городах Юга России

В 10 городах Юга России салютные дивизионы Южного военного округа (ЮВО) проведут праздничные салюты в День защитника Отечества.

Артиллеристы ЮВО выполнят залпы из орудий и самоходных пусковых установок в Каспийске, Владикавказе, Волгограде, Новочеркасске, Новороссийске, Ростове-на-Дону, Севастополе, Симферополе, Керчи и Ставрополе.

При проведении салютов будет задействовано около 80 единиц орудий различных типов, в том числе 122-мм гаубицы Д-30, 76-мм дивизионные пушки ЗиС-3, а также салютные пусковые установки 2А30, 2А35, 2А85.

В Каспийске артиллерийские залпы будут произведены из 105-мм и 125-мм пусковых фейерверочных комплексов «Радуга» с кораблей Военно-Морского Флота.

В День защитника Отечества артиллерийские расчеты ЮВО произведут по 30 залпов с интервалом в 30 секунд, израсходовав при этом около 3 тыс. боеприпасов различных типов.

Артиллеристы ЮВО произведут праздничные салюты в 21:00 по московскому времени.

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