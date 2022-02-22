22.02.2022 (12:00)
Военнослужащие ЮВО и Республики Абхазия облагородили 30 мемориалов и памятников
Военнослужащие военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии совместно с военнослужащими Министерства обороны Республики Абхазия в преддверии Дня защитника Отечества облагородили около 30 мемориалов, памятников и захоронений воинам Красной Армии.
Военнослужащие России и Абхазии реставрировали памятники, постаменты, бюсты героям, погибшим в годы Великой Отечественной войны, а также архитектурные комплексы, являющиеся историческими памятниками и символами победы советских войск на Кавказе.
В мероприятиях приняли участие более 200 военнослужащих. 23 февраля представители командования и военнослужащие военной базы ЮВО возложат цветы и венки к мемориалам.
Справочно:
На фронты Великой Отечественной войны ушли более 55 тыс. жителей Абхазии. Более 17,5 тыс. человек не вернулись с полей сражений, 22 человека стали героями Советского Союза.