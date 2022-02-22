Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.02.2022 (12:00)

Военнослужащие ЮВО и Республики Абхазия облагородили 30 мемориалов и памятников

Военнослужащие военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии совместно с военнослужащими Министерства обороны Республики Абхазия в преддверии Дня защитника Отечества облагородили около 30 мемориалов, памятников и захоронений воинам Красной Армии.

Военнослужащие России и Абхазии реставрировали памятники, постаменты, бюсты героям, погибшим в годы Великой Отечественной войны, а также архитектурные комплексы, являющиеся историческими памятниками и символами победы советских войск на Кавказе.

В мероприятиях приняли участие более 200 военнослужащих. 23 февраля представители командования и военнослужащие военной базы ЮВО возложат цветы и венки к мемориалам.

Справочно:

На фронты Великой Отечественной войны ушли более 55 тыс. жителей Абхазии. Более 17,5 тыс. человек не вернулись с полей сражений, 22 человека стали героями Советского Союза.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
С военнослужащими ЮВО в Волгоградской области состоялось тактико-специальное учение по наведению переправы через водную преграду
В Черноморском высшем военно-морском ордена Красной Звезды училище им. П.С. Нахимова прошел День открытых дверей
Танкисты и артиллеристы ЮВО нанесли массированный огневой удар по условному противнику в ходе двустороннего учения в Ставропольском крае
На военной базе ЮВО в Армении спланированы масштабные мероприятия к Дню защитника Отечества

Метки:
Южный военный округ , Памятники
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false