22.02.2022 (12:00)

Военнослужащие ЮВО и Республики Абхазия облагородили 30 мемориалов и памятников

Военнослужащие военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии совместно с военнослужащими Министерства обороны Республики Абхазия в преддверии Дня защитника Отечества облагородили около 30 мемориалов, памятников и захоронений воинам Красной Армии.

Военнослужащие России и Абхазии реставрировали памятники, постаменты, бюсты героям, погибшим в годы Великой Отечественной войны, а также архитектурные комплексы, являющиеся историческими памятниками и символами победы советских войск на Кавказе.

В мероприятиях приняли участие более 200 военнослужащих. 23 февраля представители командования и военнослужащие военной базы ЮВО возложат цветы и венки к мемориалам.

Справочно:

На фронты Великой Отечественной войны ушли более 55 тыс. жителей Абхазии. Более 17,5 тыс. человек не вернулись с полей сражений, 22 человека стали героями Советского Союза.

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