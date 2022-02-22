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22.02.2022 (11:45)

Экипажи армейской авиации ЮВО в Армении провели учебно-тренировочные полеты

Летчики армейской авиации авиабазы Эребуни Южного военного округа (ЮВО) провели учебно-тренировочные полеты в условиях высокогорной местности.

Экипажи разведывательно-ударных Ка-52 и десантно-транспортных Ми-8МТВт вертолетов совершили полеты в сложных метеоусловиях и в темное время суток. Военнослужащие выполнили заход на посадку по приборам, а также полеты над высокогорным полигоном Алагяз.

Также военнослужащие выполнили полеты по заданным маршрутам, поиску и эвакуации условно раненных военнослужащих, а также поисково-спасательные работы в режиме зависания.

Особенностью выполнения учебных заданий стало совершение самостоятельных вылетов и посадка вертолета с одним выключенным двигателем молодыми офицерами в роли командиров воздушного судна.

Наземный и инженерно-технический состав соединения получил опыт в организации и обслуживании авиационной техники.

По завершении программы учебно-тренировочных полетов экипажи приступят к выполнению упражнений программы боевой подготовки, полетам по указанным маршрутам, выполнению учебно-боевых задач.

В учебно-тренировочных полетах приняли участие более 120 военнослужащих летного и инженерно-технического состава, было задействовано около 50 единиц военной техники ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Авиация , Южный военный округ
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