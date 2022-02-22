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22.02.2022 (11:30)

Юнармейцы Ростовской области приняли участие в акции «Посылка солдату»

Юнармейцы отряда «Пламя» вместе с отрядом волонтёров «Новое поколение» Новороговской СОШ Егорлыкского района приняли участие в акции «Посылка солдату».

Ребята собрали для военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) сладости, канцелярские принадлежности, предметы личной гигиены, написали поздравительные открытки.

Посылки доставят к Дню защитника Отечества в бригаду армейской авиации ЮВО, дислоцированную в г. Зерноград. С этой воинской частью юнармейцев связывают давние шефские связи и множество совместных мероприятий.

Руководитель отряда Алексей Усолкин рассказал, что такие акции проходят ежегодно, ребята с большим удовольствием в них участвуют.

Также в школе состоится чествование самых активных юнармейцев, двое из которых – София Каплун и Егор Симоненко приказом начальника главного штаба всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» олимпийского чемпиона Никиты Нагорного награждены знаком «Юнармейской доблести» III степени. Юнармейский отряд «Пламя» вошел в число лучших в Ростовской области по итогам 2021 года и награжден дипломом регионального штаба движения.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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