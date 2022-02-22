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22.02.2022 (11:15)

В преддверии Дня защитника Отечества под Волгоградом на полигоне Прудбой состоялся день открытых дверей

На общевойсковом полигоне Южного военного округа (ЮВО) Прудбой под Волгоградом в честь Дня защитника Отечества состоялся день открытых дверей.

Начальник лучшего в России по итогам 2021 года полигона подполковник Андрей Евтенко показал гостям основные объекты учебно-материальной базы, а военнослужащие мотострелкового соединения ЮВО провели для собравшихся настоящий праздник.

Воспитанникам юнармейских отрядов и военной-патриотических клубов Волгоградской области был продемонстрирован динамический показ современного общевойскового боя. Механики-водители танков Т-90А продемонстрировали свое мастерство прохождения трассы конкурса Армейских международных игр «Танковый биатлон», а экипажи боевых машин пехоты БМП-3 поразили мишени, имитирующие технику и пехоту противника.

Помимо этого, для гостей была организована статическая выставка современных образцов вооружения и военной техники, стоящей на вооружении у мотострелков. Будущие защитники Отечества смогли увидеть и посидеть внутри танков, боевых машин пехоты, бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун».

Кульминацией праздника стали показательные выступления военнослужащих разведывательного подразделения, которые продемонстрировали приемы армейского рукопашного боя.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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