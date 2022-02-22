22.02.2022 (11:00)

Военнослужащим Тихоокеанского флота вручили государственные награды по случаю Дня защитника Отечества

Сегодня в Доме офицеров Тихоокеанского флота (ТОФ) во Владивостоке состоялось торжественное собрание, посвящённое празднованию Дня защитника Отечества.

Мероприятие прошло под руководством заместителя командующего Тихоокеанским флотом вице-адмирала Дениса Березовского. На торжественное собрание в зале собрались офицеры-тихоокеанцы, члены Военного совета флота, военнослужащие соединений и воинских частей, ветераны, курсанты военно-морских училищ, юнармейцы и члены семей военнослужащих. Гостями мероприятия стали руководитель Приморского края Олег Кожемяко и глава администрации Владивостока Константин Шестаков.

Перед началом концертной программы наиболее отличившимся военнослужащим и гражданскому персоналу флота были вручены государственные награды.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества награждены старший матрос Амат Кабарчин и матрос Александр Комаров. За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19), проявленную самоотверженность и высокий профессионализм медалью «Луки Крымского» награждены подполковник м/с Евгений Выборов и главная медицинская сестра филиала № 2 1477 военно-морского клинического госпиталя ТОФ Ирина Епанешникова. Кроме того, четверо военнослужащих Тихоокеанского флота за высокие личные показатели в служебной деятельности и многолетнюю добросовестную работу награждены медалью Ушакова.

Также, в соответствии Указом Президента Российской Федерации торжественно был вручен орден Почёта артисту-вокалисту Ансамбля песни и пляски ТОФ Игорю Волкову, а балетмейстеру-постановщику ансамбля Ирине Рекайте присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

После завершения награждения зрителям мероприятия был показан праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества с выступлением артистов ансамбля песни и пляски ТОФ, а также творческих коллективов города.

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