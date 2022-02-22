22.02.2022 (10:45)

В военном городке ОГРВ ПРРМ был проведен митинг, посвященный Дню защитника Отечества

В военном городке Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) в честь Дня защитника Отечества состоялось торжественное построение личного состава.

Началось мероприятие исполнением Государственного гимна и выносом Боевого знамени соединения. В качестве почетных гостей присутствовали ветераны Афганской войны, а также ветераны Вооруженных Сил.

В ходе митинга военнослужащим ОГРВ ПРРМ зачитали приказы о присвоении званий, вручили им медали, грамоты, а также объявили благодарности. По завершении мероприятия личный состав прошел торжественным маршем.

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