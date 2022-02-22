22.02.2022 (10:30)

В Приднестровье состоялся конкурс детских работ для детей военнослужащих

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) состоялся конкурс детских работ для детей военнослужащих. Творческое мероприятие было приурочено ко Дню защитника Отечества.

Конкурс проводился в течение трех недель. За это время в адрес ОГРВ ПРРМ было выслано около 100 детских работ на такие темы как: «Я будущий защитник» и «Армия России».

Жюри, составленное из числа офицеров ОГРВ ПРРМ, просмотрело все присланные работы и определило лучших во всех возрастных категориях – это дошкольники, учащиеся 1-4 классов и учащиеся 5-11 классов.

Награждение победителей грамотами состоялось в ходе митинга, посвященного Дню защитника Отечества. Большинство работ подарят ветеранам Великой Отечественной войны, Афганской войны и Вооруженных Сил Российской Федерации.

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