22.02.2022 (10:15)

Артисты Дома офицеров ЦВО провели праздничный концерт для военнослужащих в Екатеринбурге

Творческий коллектив «Русичи» Дома офицеров Центрального военного округа в преддверии Дня защитника Отечества провели праздничный концерт «С праздником, дорогие защитники!» для военнослужащих и членов их семей в Екатеринбурге. Также на концерте выступили народный ансамбль танца им. А. Поличкина, вокалисты Анатолий Трухин и Евгений Попов, курсант военного учебного центра Уральского федерального университета Игорь Богин.

Для гостей мероприятия творческими коллективами были исполнены музыкальные композиции и танцевальные номера. В концертную программу была включена также интерактивная часть. Военнослужащие и члены их семей могли принять участие в викторинах, различных конкурсах, а также посетить книжную экспозицию «Армия России». На выставке были представлены книги, рассказывающие об истории российской армии.

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