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22.02.2022 (10:00)

Церемония возложения цветов к памятнику Георгию Жукову прошла в Екатеринбурге накануне Дня защитника Отечества

В канун Дня защитника Отечества в Екатеринбурге состоялось возложение цветов к памятнику четырежды Герою Советского Союза маршалу Георгию Жукову.

В церемонии приняли участие заместитель командующего войсками Центрального военного округа по военно-политической работе генерал-майор Рустам Миннекаев, представители администрации города, области, а также ветераны войн и военной службы, военнослужащие, представители трудовых коллективов, студенты вузов Екатеринбурга, кадеты Екатеринбургского суворовского военного училища, юнармейцы, учащиеся школ и колледжей города. Завершилось мероприятие прохождением роты почетного караула ЦВО.

С 1948 по 1953 год Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков командовал войсками Краснознамённого Уральского военного округа, правопреемником традиций которого стал Центральный военный округ.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Памятники
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