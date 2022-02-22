22.02.2022 (09:45)

В преддверии Дня защитника Отечества в Забайкалье состоялась тренировка салютного дивизиона ВВО

В Забайкальском крае на полигоне Дровяная военнослужащие салютного дивизиона Восточного военного округа (ВВО) провели совместную генеральную салютную тренировку в рамках подготовки к празднованию Дня защитника Отечества.

В мероприятии приняли участие артиллерийские подразделения окружного учебного центра по подготовке младших специалистов мотострелковых и танковых войск, а также артиллерийского соединения общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Забайкалье. Задействованы расчеты 152-мм гаубиц 2А65 «Мста-Б».

В ходе мероприятия со стрельбой холостыми боеприпасами основной упор был сделан на достижение синхронности работы расчетов при выполнении орудийных залпов.

Справочно:

23 февраля в 21:00 в центральной части города Чита в районе парка Победы силами артиллерийских подразделений ВВО для жителей и гостей столицы Забайкальского края – состоится праздничный салют, посвященный Дню защитника Отечества. В небо будет запущено более 250 фейерверочных зарядов.

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