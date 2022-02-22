22.02.2022 (08:30)

Моряки-тихоокеанцы провели уроки мужества в 80 образовательных учреждениях на Камчатке

Военнослужащие соединений и воинских частей Войск и сил на Северо-востоке России в рамках Всеармейской акции «Есть такая профессия - Родину защищать» провели уроки мужества в более чем 80-ти образовательных учреждениях Камчатского края.

Представители Тихоокеанского флота встретились с подрастающим поколением общеобразовательных учреждений накануне Дня защитника Отечества и рассказали о службе в Вооруженных Силах России, традициях и подвигах её защитников. Особый интерес у школьников вызвали вопросы поступления в военные училища и институты Министерства обороны и прохождение военной службы по контракту.

Ученики и учителя искренне поздравили военнослужащих с наступающим праздником и выразили благодарность представителям современной армии за мужество и героизм и за бесконечную преданность Родине.

В школах на Камчатке уже стало традицией накануне Дня защитника Отечества проводить встречи военнослужащих и ветеранов Вооруженных Сил с подрастающей молодежью. Такие встречи в этом году прошли в школах Усть-Большерецкого, Мильковского и Усть-Камчатского районов Камчатки.

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