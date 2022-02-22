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22.02.2022 (08:15)

Проведение тактико-специального занятия со спецназом ВВО по отражению нападения условных террористов с использованием бронеавтомобилей «Тайфун»

В Забайкальском крае с военнослужащими подразделения специального назначения Восточного военного округа состоялось тактико-специальное занятие по отражению нападения условных террористов. В ходе практической части учения военнослужащие отработали передвижение по пересеченной местности в составе колонны с использованием бронеавтомобилей «Тайфун».

На одном из участков маршрута группа «террористов» устроила засаду, подорвав радиоуправляемый «фугас» для блокирования колонны и совершила нападение. Военнослужащие отработали задачи по занятию огневых позиций, организации управления и взаимодействия.

В ходе учебного боя были отработаны различные тактические приемы по ведению боя в ограниченном пространстве с применением штатного вооружения, в том числе автоматов АК-12, ручных пулеметов Калашникова, «нападавшие» были уничтожены.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, было использовано значительное количество средств имитации, в частности взрывпакеты, дымы, холостые боеприпасы.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Спецназ , Восточный военный округ
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