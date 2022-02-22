Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.02.2022 (07:45)

С разведчиками общевойсковой армии ВВО в Приморье проведена тренировка по действиям в тылу условного противника

С подразделениями разведки общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приморском крае, состоялась комплексная тренировка.

Так, разведчики отрабатывали вопросы действий в дозоре, применения засад и налётов, а также вывода из строя коммуникаций в тылу условного противника.

Особое внимание при проведении занятий с военнослужащими разведывательных подразделений уделяется совершенствованию навыков применения вооружения и военной техники, скоростной стрельбы, рукопашного боя, использования холодного оружия и современных технических средств разведки, а также приёмов маскировки, при выполнении поставленных учебно-боевых задач.

Кроме того, под руководством опытных инструкторов разведчики выполнили нормативы по преодолению специальной полосы препятствий.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
На общевойсковых полигонах ВВО в Приамурье стартовали тактические учения
Разведчики подразделения специального назначения ВВО в Забайкалье прошли курс интенсивной подготовки
Более 30 школьников пополнят ряды Юнармии в Приморье
В Белогорском гарнизоне ВВО состоялось несколько военно- патриотических конкурсов

Метки:
Восточный военный округ , Разведывательные подразделения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node5 isCompatibilityMode=false