22.02.2022 (07:45)

С разведчиками общевойсковой армии ВВО в Приморье проведена тренировка по действиям в тылу условного противника

С подразделениями разведки общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приморском крае, состоялась комплексная тренировка.

Так, разведчики отрабатывали вопросы действий в дозоре, применения засад и налётов, а также вывода из строя коммуникаций в тылу условного противника.

Особое внимание при проведении занятий с военнослужащими разведывательных подразделений уделяется совершенствованию навыков применения вооружения и военной техники, скоростной стрельбы, рукопашного боя, использования холодного оружия и современных технических средств разведки, а также приёмов маскировки, при выполнении поставленных учебно-боевых задач.

Кроме того, под руководством опытных инструкторов разведчики выполнили нормативы по преодолению специальной полосы препятствий.

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