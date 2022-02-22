22.02.2022 (07:15)

Специалисты подразделения РХБ защиты ВВО проводят дезинфекцию объектов на территории военных городков в Приморье

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, расчеты специальной обработки подразделения радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа регулярно осуществляют дезинфекцию объектов на территории военных городков в Приморском крае.

В частности, проводится обработка территорий, зданий и сооружений, объектов материально-технического обеспечения, а также техники транспортной группы эксплуатации в каждой воинской части.

Специалисты РХБ защиты при этом используют авторазливочные современные многофункциональные авторазливочные станции АРС-14КМ, а также автономные переносные приборы специальной обработки, снаряженные специальным раствором. Работы проводятся в средствах индивидуальной защиты кожи, глаз и органов дыхания.

Помимо этого, специальная обработка осуществляется на объектах военного госпиталя ВВО, санаториев, а также военных комиссариатов края.

С этой целью всего привлечено свыше 100 военнослужащих, задействовано около 15 единиц специальной техники и вооружения.

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