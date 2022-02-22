22.02.2022 (06:45)
Молодые летчики военно-транспортной авиации ВВО отработали наиболее сложные элементы полетов на максимальной высоте в Хабаровском крае
Молодые летчики военно-транспортной авиации Восточного военного округа выполнили наиболее сложные упражнения летной подготовки на максимальной высоте полета самолетов Ан-26 в Хабаровском крае.
Пилоты в ходе летных смен выполнили различные элементы, требующие повышенного внимания на практическом потолке полета Ан-26.
Молодым летным составом военно-транспортной авиации армии ВВС и ПВО ВВО было совершено свыше 30 самолетовылетов, в том числе в ночное время суток. Занятия проходили в условиях низких температур, что усложняло осуществление полетов.
Перед проведением практических действий с экипажами были проведены дополнительные теоретические и практические занятия с детальной отработкой молодыми летчиками каждого упражнения.
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